Д. Суарес перешёл из «Барселоны» в «Арсенал» на правах аренды

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды, сообщает официальный сайт каталонского клуба.



Суарес будет выступать в английском клубе до конца сезона-2018/19. До перехода 25-летний испанский футболист продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года. Кроме того, в арендном соглашении Суареса прописано право выкупа полузащитника. Лондонцы будут выплачивать Суаресу зарплату до конца срока действия арендного соглашения.



Суарес выступает за основную команду каталонского клуба с лета 2016 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры испанский футболист провёл два матча.



«Арсенал», набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Д. Суарес близок к переходу в «Арсенал»