Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Д. Суарес перешёл из «Барселоны» в «Арсенал» на правах аренды

Д. Суарес перешёл из «Барселоны» в «Арсенал» на правах аренды
Футбол / Англия

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Суарес будет выступать в английском клубе до конца сезона-2018/19. До перехода 25-летний испанский футболист продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года. Кроме того, в арендном соглашении Суареса прописано право выкупа полузащитника. Лондонцы будут выплачивать Суаресу зарплату до конца срока действия арендного соглашения.

Суарес выступает за основную команду каталонского клуба с лета 2016 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры испанский футболист провёл два матча.

«Арсенал», набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Д. Суарес близок к переходу в «Арсенал»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент