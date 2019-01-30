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«Нант» выпустил футболки с изображением пропавшего Салы

«Нант» выпустил футболки с изображением пропавшего Салы
Футбол / Англия

«Нант» объявил о выпуске футболок с изображением бывшего нападающего команды Эмилиано Салы, который пропал 21 января. Все доходы от продаж футболок будут переданы семье пропавшего игрока.

Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в нынешнее зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Позже полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным. Затем семья пропавшего футболиста собрала € 300 тыс. для продолжения поисков самолёта.

Изображение доступно на официальной странице «Нанта» в «Твиттере».

Во Франции нашли части сидений, предположительно принадлежащие самолёту Салы
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