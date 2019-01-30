Источник: Барриосу сообщили, что сделка по его переходу в «Зенит» была закрыта

Полузащитнику «Боки Хуниорс» Вилмару Барриосу сообщили о том, что сделка по его переходу в российский «Зенит» была закрыта, сообщает TyC Sports в «Твиттере».

По информации источника, колумбийский футболист узнал об этом в последний момент, перед тем как аргентинская команда на автобусе должна была отправиться на выезд. После того как Барриос узнал о своём переходе в другой клуб, он вышел из автобуса и попрощался с одноклубниками и персоналом «Бока Хуниорс». Соответствующее видео было опубликовано источником.

Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по Барриосу до € 15 млн плюс € 2 млн. «Бока» якобы хочет получить за хавбека € 16 млн плюс бонусы и перенаправить «Зениту» счёт за оплату налогов. Аргентинские СМИ утверждали, что сделка должна быть оформлена уже в ближайшие часы.

25-летний Барриос перешёл в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толимы». Сумма трансфера составила € 2,6 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах аргентинского национального чемпионата, в которых результативными действиями не отметился и получил три жёлтые карточки.

Посмотреть видео можно в «твиттере» TyC Sports.