Оздоев: мы — «Зенит», и проигрывать в три мяча для нас недопустимо

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результаты петербургской команды на прошедшем в Дохе Кубке Матч Премьер. Подопечные Сергея Семака проиграли «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» (0:3), а в заключительной игре разгромили «Ростов» со счётом 5:0.

«Когда ты проигрываешь, тебя всегда будут критиковать, статус матчей при этом абсолютно неважен. Мы — «Зенит», и проигрывать в три мяча для нас недопустимо даже в товарищеских встречах. Но так сложилось, что мы получили именно такой результат», — цитируют Оздоева «Известия».

Победителем соревнований стал московский «Спартак». На турнире в Катаре с 21 по 29 января подопечные Олега Кононова обыграли по очереди «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0), а также «Локомотив» (4:0).