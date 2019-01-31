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Фарфан: Сёмин интересуется моей жизнью за пределами поля

Фарфан: Сёмин интересуется моей жизнью за пределами поля
Футбол / РПЛ

Перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал об отношениях с главным тренером столичной команды Юрием Сёминым.

«У меня замечательные отношения с ним и со всем тренерским штабом. Он много разговаривает со мной, приветствует, поддерживает шутками. В основном мы общаемся о футболе, но Сёмин интересуется и моей жизнью за пределами поля. Ему важно знать, как у меня дела в бытовом плане, всё ли меня удовлетворяет в России. А ещё много спрашивает о Перу. Иногда он даже использует в разговоре со мной испанские словечки, но я не могу вспомнить, какие именно», — сказал Фарфан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года.

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