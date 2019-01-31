Игрок «Нанта» Ронжье: хотели выиграть матч с «Сент-Этьеном» ради Салы

Полузащитник «Нанта» Валентин Ронжье рассказал, что команда надеялась победить в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (1:1) ради пропавшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.

«Мы очень разочарованы, что не выиграли этот матч. Мы хотели победить ради Салы. Наша команда не забывает о нём. Мы боролись, как собаки до конца, как и он, это минимум, который мы могли бы сделать.

Мы счастливы, когда играем в футбол, но это событие повергло нас в шок. Мы пытаемся держаться вместе, потому что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Этот матч был только для Салы, поэтому мы разочарованы тем, что не выиграли", — приводит слова Ронжье L'Equipe.

Напомним, что Сала перешёл из «Нанта» в «Кардифф» несколько дней назад. Во время перелёта в Кардифф самолёт, на котором он летел, пропал и до сих пор не найден.