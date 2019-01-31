Хубулов в начале февраля перейдёт в «Оренбург» в статусе свободного агента

Как стало известно «Чемпионату», российский полузащитник «Эрзурумспора» Арсен Хубулов продолжит карьеру в «Оренбурге».

В начале февраля хавбек станет свободным агентом и подпишет контракт с российским клубом. В нынешнем сезоне Хубулов провёл всего три матча в чемпионате Турции, в общей сложности проведя на поле 98 минут.

28-летний Хубулов является воспитанником Академии Коноплёва. Ранее он выступал за такие клубы, как «Автодор», «Алания», «Кубань» и «Анжи». В составе «Алании» и «Кубани» доходил до финала Кубка России, но оба раза его команды потерпели поражения. Сыграл четыре матча за молодёжную сборную России.

После 17 туров «Оренбург», сыграв 16 матчей, занимает 10-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги, набрав 22 очка. Следующий матч клуб проведёт 3 марта на своём поле с махачкалинским «Анжи».