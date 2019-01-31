Джикия: с мыслями по поводу чемпионата мира и травмы уже давно смирился

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что уже давно смирился по поводу того, что ему не удалось сыграть на чемпионате мира—2018 в России из-за травмы.



«С мыслями по поводу чемпионата мира и травмы уже давно смирился. Ещё тогда, когда на базе мне сказали, что я не еду. Это был определённый жизненный опыт, который я должен был пройти, и я его прошёл. На данный момент я здоров на сто процентов и колено меня не беспокоит.

Как я следил за выступлением ребят на чемпионате мира? Я был на матче-открытии, а затем уже находился на сборах со «Спартаком». Оттуда следили за играми уже по телевизору.



Ожидал ли я такого выступления? Многие говорили, что даже не выйдут из группы, но я спорил с такими людьми. Когда каждый человек знает свою роль и выкладывается на сто процентов, то результат обязательно будет. В этой сборной всё было именно так», — рассказал Джикия в интервью Youtube-каналу Commandos.