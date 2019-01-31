Джикия: немного жалею, что не уделял много времени учёбе

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, каким он был в детстве и как учился в школе.



«Примерно с 10 лет я начал ездить на футбольные тренировки. Первое время с мамой, потому что дорога была дальняя, а я был ещё маленький. Со временем, примерно с 13 лет, я начал ездить один. В детстве я был неконфликтным ребёнком, очень спокойным. Учился тоже достаточно неплохо, на три-четыре, бывали и пятёрки. Любимый предмет был всё-таки физкультура, остальное тяжело давалось. Сейчас немного жалею, что не уделял много времени учёбе, тому же английскому. Футбол был в моём сердце с ранних лет, и, кроме него, я ни о чём не думал.



Стараюсь компенсировать пробелы в учёбе. Сейчас, например, учу английский. Потому что, когда я играл не за такую команду, как сейчас, то все ребята были русскоговорящие, и проблем с общением не возникало. А сейчас в команде много иностранцев, много перелётов, игры сборной в других странах, полезно общаться и узнавать что-то новое от ребят», — рассказал Джикия в интервью Youtube-каналу Commandos.

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