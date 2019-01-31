«Бока Хуниорс» предложила € 15 млн за Акунью, которого хочет купить «Зенит»

«Бока Хуниорс» намерена перехватить у «Зенита» аргентинского защитника Маркоса Акунью. Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, аргентинский клуб предложил за футболиста € 15 млн. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Акунью € 16 млн и эта сумма может вырасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов. Самому игроку «Зенит» предложил четырёхлетний контракт с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. По словам агента Акуньи, Маркос в данный момент рассматривает оба варианта.

Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинский защитник провёл 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Аргентины провёл 16 матчей. Принимал участие в чемпионате мира—2018, на котором сыграл один матч.