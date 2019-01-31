Федецкий — о трансфере Ракицкого: недопустимо переходить в чемпионат России

Защитник львовских «Карпат» Артём Федецкий прокомментировал решение Ярослава Ракицкого перейти из донецкого «Шахтёра» в «Зенит».

«В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы то ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов.

Что касается выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что это будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно.

Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил. Для меня это недопустимо», — приводит слова Федецкого LMN.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.