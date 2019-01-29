«R.I.P. Ракицкий – для украинского болельщика ты умер»

«Трибуна». «Почему уход Ракицкого – это облегчение»

«”Шахтер» наконец-то может сдвинуться с мертвой точки. В том числе и из-за Ярослава клуб застыл в полупозиции, смирившись со своим самым слабым местом – обороной. Ведь при всех недостатках Ракицкого – он один из лучших, если не лучший украинский защитник последних нескольких поколений. А лимит в УПЛ никто не отменял. Игнорировать такого игрока, если он есть в составе, очень трудно. …>

Фонсека наконец-то сможет работать без помех. Очевидно, что у Ярослава натянутые отношения с португальцем. Когда в такую ситуацию попадает ветеран и воспитанник клуба с влиянием в коллективе, главному тренеру сложно.…>

«Зенит» подписал украинца Ракицкого. Что об этом нужно знать 29-летний центральный защитник понимает, на что идёт, согласившись на переезд в Санкт-Петербург.

Сам Ярослав наконец-то сможет вздохнуть спокойно. Его случай уникален – несколько лет непрерывного страшнейшего буллинга со стороны украинских болельщиков. Но не за действия или заявления, а наоборот – за их отсутствие. Он не поет гимн, не высказывается о политике, не говорит о войне. Просто молчит и не хочет ничего объяснять. Оказывается, человека можно сожрать и за такое».

На сайте также есть опрос – стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины. 57% проголосовавших против такого развития событий.

Фурсенко: продажа Паредеса влияла на покупку Ракицкого Президент «Зенита» Сергей Фурсенко – о Паредесе, Ракицком и Акунье.

Sport.ua

«Вечером в понедельник, 28 января, состоялся главный каминг-аут украинского футбола последних лет. Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий официально стал игроком «Зенита». Да, того самого из России, в котором работает еще одна живая легенда с подмоченной репутацией – Анатолий Тимощук. Заранее поздравляем его с пополнением коллекции».

«ФАКТЫ»

«В связи с переходом Ракицкого в клуб из страны-агрессора наши болельщики вспомнили другого знаменитого футболиста с украинским паспортом — Анатолия Тимощука, который в 2017 году согласился на работу в тренерском штабе «Зенита».…> Поехал играть в Россию — назад можешь не возвращаться», — почему-то вспомнилась в связи с этим сыр-бором цитата из одного интервью бывшего капитана нашей сборной Олега Лужного».

Ну а теперь – о самом интересном. О реакции болельщиков.

На украинской «Трибуне» в комментариях под новостью о переходе Ракицкого тоже жарко.

А вот так переход Ракицкого восприняли читатели Sport.ua.

В «Инстаграме» у самого Ракицкого все более прозаично: наравне с теми, кто пишет гадости, находятся те, кто желает удачи и благодарит за годы в «Шахтере».