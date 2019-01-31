Букмекеры повысили коэффициенты на матч «Интер» — «Лацио»

Сегодня в 1/4 финала Кубка Италии миланский «Интер» на своём поле принимает столичный «Лацио». Матч начнётся в 23:00 мск.



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В этом сезоне команды встречались в матче первого круга Серии А — «Лацио» крупно проиграл на своём поле со счётом 0:3. В прошлом сезоне римляне на выезде сыграли вничью — 0:0, а дома уступили — 2:3.



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