«Монако» объявил об обмене Тилеманса на хавбека «Лестера» А. Силву

«Монако» провёл обмен бельгийского полузащитника Юри Тилеманса на португальского полузащитника «Лестер Сити» Адриена Силву. Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт французского клуба.

Ранее появлялась информация, что российскому «Зениту» предлагали купить Тилеманса, отправленного в дублирующий состав по решению бывшего главного тренера команды, Тьерри Анри.

В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, стал автором пяти мячей, а также отдал одну результативную передачу. Что касается 29-летнего Силвы, он провёл всего два матча в чемпионате Англии, в общей сложности сыграв 88 минут.