«Монако» договорился об обмене Тилеманса на хавбека «Лестера» А. Силву

«Монако» договорился об бельгийского хавбека Юри Тилеманса на португальского полузащитника «Лестер Сити» Адриена Силву. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Джон Перси.

По информации источника, Тилеманс по условиям обмена на правах аренды отправится в английскую команду, а французский клуб арендует Силву. Ожидается, что оба футболиста пройдут медосмотр в новых клубах сегодня, 30 января.

Ранее сообщалось, что «Зениту» предлагали купить Тилеманса, который был отправлен в дублирующий состав по решению бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.

В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Что касается 29-летнего Силвы, то он провёл всего два матча в чемпионате Англии, в общей сложности сыграв 88 минут.