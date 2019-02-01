«Эвертон» отклонил новое предложение «ПСЖ» по Гейе в размере € 30 млн

Руководство «Эвертона» не согласилось продать «ПСЖ» сенегальского полузащитника Идрисса Гейе, сообщает Sky Sports.

Парижане сделали предложение в размере € 30 млн, однако оно не устроило ливерпульский клуб.

По информации издания, Гейе сказал представителям «Эвертона», что расстроен из-за решения клуба, поскольку очень хотел присоединиться к действующим чемпионам Франции.

В нынешнем сезоне 29-летний Идрисса принял участие в 22 матчах во всех турнирах.

«Эвертон», набрав 33 очка, занимает восьмое место в таблице английской Премьер-лиги. В игре 25-го тура «ириски» встретятся с «Вулверхэмптоном». Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» 2 февраля и начнётся в 18:00 мск.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В активе парижской команды 56 очков.