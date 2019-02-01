Шикунов: в феврале доведём вопрос с выплатой долга Лории до конца

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию, согласно которой бывший вратарь самарской команды Георги Лория выиграл в суде дело против волжского клуба.

Суд обязал самарский клуб выплатить футболисту 20 млн рублей. Лория объяснил такую сумму тем, что помимо зарплаты руководство «Крыльев Советов» задолжало ему ещё и отпускные.

«Когда мы отзаявляли Лорию, то всё это обговаривалось, но пока долг не выплатили. В феврале доведём вопрос с выплатой Георгию до конца, январь вышел тяжёлый. Палата предоставила нам документы, в которых указаны сроки выплаты. В течение недели-двух всё будет сделано», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.