Форвард «Бенфики» Фелиш: хотел бы играть с Роналду, он величайший, икона мира

Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш прокомментировал интерес к себе со стороны многих европейских клубов, включая «Ювентус».

«Меня не пугают цифры, которые крутятся вокруг меня, ни различные сравнения, предлагаемые средствами массовой информации, ни интерес от сильнейших клубов мира. Во всяком случае я польщён. Моё будущее? Это будет решение, которое мы примем по взаимному согласию.

Мои мечты? Я хотел бы сыграть вместе с Криштиану Роналду, потому что он просто величайший. Идол, икона мира, пример для всех. Игра с таким монстром, как он, позволила бы мне расти в дальнейшем», — цитирует Фелиша Tuttosport.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провёл в чемпионате Португалии 11 матчей, в которых забил пять мячей.