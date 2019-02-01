Н. Чернов: все в ЦСКА живут одной целью — стать чемпионами

Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился ожиданиями от второй части сезона.



«Надо от своей игры отталкиваться. Если будем выполнять все требования Виктора Михайловича, сможем достичь цели. В первой части сезона обыграли «Зенит», большую часть матча доминировали над «Спартаком», с «Краснодаром» вели в счёте, но пропустили два обидных мяча в последние 15 минут. Играли неплохо, просто где-то не повезло.



Думаю, сейчас подправим эти моменты, и во второй части чемпионата дела пойдут намного лучше, чем в первой. Надеюсь, сейчас качественно подготовимся и удачно проведём весеннюю часть сезона. У нас молодая, амбициозная команда, все ребята живут одной целью – стать чемпионами. В футболе есть только одно место – первое», — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Перед «Реалом» Гончаренко произнёс очень важные слова…» Защитник ЦСКА Никита Чернов вспоминает первую Лигу чемпионов и надеется уже весной стать чемпионом России.