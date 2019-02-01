В Тверской суд поступило ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. Рассмотрение ходатайства назначено на 6 февраля в 12:00, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева. Футболисты были арестованы за участие в двух нападениям в Москве 8 октября 2018 года. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.

Братья Кокорины, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.