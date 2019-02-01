Сборная Катара обыграла Японию и стала обладателем Кубка Азии

В финальном матче Кубка Азии встречались сборные Японии и Катара. Встреча национальных команд состоялась на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Катара.



На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Катара Альмоэз Абдулла. Второй гол в ворота японской национальной команды отправил полузащитник Абдулазиз Хатем. На 69-й минуте форвард Такуми Минамино забил единственный гол сборной Японии в этой встрече. На 83-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота японской команды, который успешно реализовал нападающий Акрам Афиф.



Таким образом, сборная Катара стала обладателем Кубка Азии, а национальная команда Японии стала вице-чемпионом турнира.