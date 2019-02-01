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Тугарев продлил контракт с «Локомотивом»

Тугарев продлил контракт с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев продлил контракт с московской командой, сообщается на официальном сайте «железнодорожников». Новое соглашение 20-летнего российского форварда с «Локомотивом» рассчитано до конца 2022 года.

«Всё прошло хорошо. Эмоции положительные. Я рад продлить контракт с родным клубом. Хочу добиться максимума, задачи самые высокие. Моя следующая цель – стать игроком стартового состава», — отметил Тугарев.

Тугарев является воспитанником академии «Локомотива». В составе основной команды «железнодорожников» форвард дебютировал 29 сентября 2018 года в матче с грозненским «Ахматом» (2:0). В нынешнем сезоне Тугарев принял участие в семи играх за московский клуб, однако не отметился результативными действиями.

Фото: официальный сайт «Локомотива»
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