Тугарев продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев продлил контракт с московской командой, сообщается на официальном сайте «железнодорожников». Новое соглашение 20-летнего российского форварда с «Локомотивом» рассчитано до конца 2022 года.



«Всё прошло хорошо. Эмоции положительные. Я рад продлить контракт с родным клубом. Хочу добиться максимума, задачи самые высокие. Моя следующая цель – стать игроком стартового состава», — отметил Тугарев.



Тугарев является воспитанником академии «Локомотива». В составе основной команды «железнодорожников» форвард дебютировал 29 сентября 2018 года в матче с грозненским «Ахматом» (2:0). В нынешнем сезоне Тугарев принял участие в семи играх за московский клуб, однако не отметился результативными действиями.

Фото: официальный сайт «Локомотива»