Чемпион мира Дзаккардо продолжит карьеру в Сан-Марино

Итальянский защитник Кристиан Дзаккардо продолжит карьеру в Сан-Марино. 37-летний футболист присоединится к клубу «Тре Фиори» в марте.

«Как говорится, сердцу не прикажешь. Я следую зову сердца и принимаю предложение «Тре Фиори» из Сан-Марино. Я присоединюсь к команде в конце марта. Сперва я должен выполнить обязательства, связанные с выступлением за команду футбольных легенд.

В декабре Дзаккардо прошёл курсы, позволяющие ему стать спортивным директором. Но Кристиан решил пока не завершать карьеру.

Надеюсь, что моя страсть, опыт и профессионализм будут полезны новому клубу, и мы сможем достичь ещё более амбициозных целей», — написал Дзаккардо в Фэйсбуке.

«Тре Фиори» — семикратный чемпион Сан-Марино, но клуб не выигрывал чемпионат с 2011 года. Дзаккардо становился чемпионом мира со сборной Италии в 2006 году.