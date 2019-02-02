Почеттино: доволен тем, как проходит восстановление Кейна

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления форварда команды Гарри Кейна.



«Не могу сейчас сказать, опережает Кейн свой график восстановления или нет. Мы оцениваем его состояние каждый день. Он выкладывает посты в социальные сети, где видно, что он в хорошем состоянии: бегает, делает различные упражнения. Вы знаете, он сильный игрок, выкладывается на тренировках на все 200% и старается вернуться как можно скорее.



Он настроен на быстрое восстановление, хочет вернуться к игре. Посмотрим, что будет дальше. Мы следим за его восстановлением день за днём, неделя за неделей. Доволен тем, как проходит его восстановление», — приводит слова Почеттино Goal.com.



Напомним, Кейн получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). В ходе медицинского обследования у 25-летнего английского футболиста было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Медицинский персонал «шпор» констатировал, что к тренировкам форвард сможет вернуться не ранее начала марта.

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