Солари: «Реал» готов к встрече с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка Испании с «Барселоной».



«В полуфинале Кубка Испании сыграют четыре великие команды. Оба противостояния будут зрелищными и интересными. Мы очень взволнованы, но если клуб хочет выиграть все трофеи, нужно быть готовыми ко всему. Для победы нужно, чтобы все игроки работали как единое целое, что они и делают. Мы готовы к полуфиналу», — приводит слова Солари ESPN.



В другом полуфинале встретятся «Бетис» и «Валенсия». Первые полуфинальные матчи Кубка Испании состоятся 6 февраля. Ответные — 27 февраля. Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» — «Бенито Вильямарин». Для арены это станет первым финалом Кубка Испании. При этом для города это уже четвёртая игра решающей стадии турнира.

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