Вальверде: «Реал» стал лучше, «Барселоне» будет сложно в 1/2 финала Кубка страны

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка Испании.



«Будет отличное противостояние, два больших матча. Обе команды будут бороться за самый высокий результат. Это значит, что на нас ляжет дополнительная нагрузка. Однако, думаю, этот полуфинал понравится болельщикам. Интересно будет посмотреть, сможет ли „Барселона“ выйти в финал турнира. В Ла Лиге „Реал“ выступал всё хуже, но теперь команда Солари стала лучше, и нам будет сложнее», — приводит слова Вальверде Marca.



Первые полуфинальные матчи Кубка Испании состоятся 6 февраля. Ответные — 27 февраля. Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» — «Бенито Вильямарин». Для арены это станет первым финалом Кубка Испании. При этом для города это уже четвёртая игра в решающей стадии турнира.

«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании