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«Эмполи» сыграл вничью с «Кьево» в чемпионате Италии

«Эмполи» сыграл вничью с «Кьево» в чемпионате Италии
Футбол / Италия

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Кьево». Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Кьево» Эмануэле Джаккерини на 31-й минуте. В компенсированное время преимущество гостей удвоил нападающий Мариуш Стемпиньски, однако спустя минуту форвард Франческо Капуто сократил отставание «Эмполи». В начале второго тайма Капуто оформил дубль, тем самым сравняв счёт.

«Эмполи», набрав 18 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кьево» (9) — на 20-м.

В 23-м туре «Эмполи» на выезде 7 февраля сыграет с «Лацио», а «Кьево» на следующий день дома встретится с «Ромой».

Статистику игроков Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 22-й тур
02 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Эмполи
Эмполи
2:2
Кьево
Верона
0:1 – Джаккерини – 31, 0:2 – Стемпиньски – 45+1, 1:2 – Капуто – 45+2, 2:2 – Капуто – 52
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