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«Барселона» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч с первых минут

«Барселона» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч с первых минут
Футбол / Испания

Каталонская «Барселона» и «Валенсия» объявили составы на матч 22-го тура чемпионата Испании.

В составе «летучих мышей» с первых минут на поле выйдет полузащитник сборной России Денис Черышев.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Вермален, Роберто, Ракитич, Аленья, Видаль, Коутиньо, Суарес, Месси.

Запасные: Пенья, Лангле, Мурильо, Альба, Рамос, Малком, Боатенг.

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Латорре, Гарай, Паулиста, Коклен, Васс, Парехо, Черышев, Гамейро, Родриго.

Запасные: Доменек, Ронкалья, Кондогбиа, Солер, Ли, Торрес, Лоренсо.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится сегодня, 2 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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