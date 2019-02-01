Шпион «Валенсии» следил за Месси. Все ради отчета из двух слов

Тему шпионажа в футболе активно обсуждают в Англии: Марсело Бьельса полгода отправлял разведчиков на тренировки своих соперников, пока одного из них не поймали. Это не запрещено правилами, но многие считают такое нарушением принципов честной игры. Фрэнк Лэмпард, сейчас тренирующий «Дерби», сказал, что лучше уж проиграть, чем подглядывать за оппонентами. Бьельса по итогу обсуждений собрал пресс-конференцию для журналистов, где доказывал, что шпионаж – часть работы тренера, но на результат влияет совсем не он.

Вообще, тема шпионов других клубов на тренировках характерна для Латинской Америки. Там к ней ироничное отношение и восприятие, которое распространилось в том числе на Испанию. На хайпе обсуждений темы «Валенсия» в своём англоязычном «твиттере» устроила шоу, отправив своего маскота на тренировочную базу «Барселоны» с целью шпионажа. Клубы встречаются в рамках Примеры 2 февраля, и формально это было поводом для разведки.



Весь процесс «шпион» публиковал в «Твиттере». Всё началось вот с этой записи:

«Я нужен моему клубу. Поэтому сегодня и выдвигаюсь на дело».



Дальше был указан маршрут поездки с конечной точкой – Барселоной.

«Как-то так...»



Пароли и явки были окончательно сданы в аудиосообщении. Маскот объявил, что едет изучать «Барселону» перед матчем с ней.

Выложил фотографию вокзала Барны.

«На месте»



А затем и видео у входа на тренировочную базу каталонцев.

Как настоящий шпион, он не пошёл через главный вход.

«Ок, живая изгородь тут довольно высокая».



Наконец, был опубликован отчёт.

«Часами просидел у ограды, но увидел детали тренировки. Сделал несколько заметок для своей команды. Теперь увидимся на матче».



В «заметках» оказались несколько записей, из которых полностью можно разобрать лишь одну. «Месси = хорошо», – гласит отчёт шпиона.



«Барселона» тоже поучаствовала в угаре, сделав реплай к одному из твитов «шпиона».

«Хм, вы шпионили за нами? Не видели здесь мышей, но видели GOAT (козла)».



Последнее – игра слов. GOAT – не только козёл. Ещё это аббревиатура от Greatest Of All Time – лучший в истории. «Барселона» использует этот термин для оценки Лео Месси.



А «твиттер» «Валенсии» добил историю подборкой фотографии маскота на стадионе «Камп Ноу».

«Прервал миссию на какое-то время. Нужно было пофотографироваться».