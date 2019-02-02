Бистрович: в центре играть намного легче, чем справа в защите

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после товарищеского матча с норвежским клубом «Сарпсборг 08» (3:3).

«Норвежцы всегда играют компактно, агрессивно, много бегают, но мы это знали и были к этому готовы. Сейчас неважно — победа или поражение. Главное, как можно лучше подготовиться к сезону.

Правый фланг защиты — не моя позиция. Надо прибавлять на ней. В центре мне играть намного легче», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах команда Виктора Гончаренко одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

В 18-м туре чемпионата России «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 2 марта.