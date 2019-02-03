Голы «Боруссии» М и поражение «Баварии» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

В гостевом матче 20-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Байеру». Матч, проходивший в Леверкузене, завершился со счётом 3:1. Леон Горецка открыл счёт на 41-й минуте. Но после перерыва хозяева сумели не только сравнять счёт, но и одержать волевую победу. В составе леверкузенцев на 53-й минуте отличился Леон Бэйли, а на 63-й — Кевин Фолланд. Точку в матче в компенсированное время поставил Лукас Аларио.



«Бавария» осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. Дортмундская «Боруссия», сыгравшая вничью с «Айнтрахтом», увеличила отрыв от «Баварии» до 7 очков. «Байер» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.



В других матчах 20-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» со счётом 1:1, а мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Шальке-04» (2:0).

«Бавария» проиграла «Байеру», отставание от «Боруссии» увеличилось до 7 очков