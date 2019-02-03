Против Бекхэма подали два иска, старт его клуба в MLS может быть отложен

Старт клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами» в MLS может быть отложен из-за очередного препятствия — на экс-капитана сборной Англии и его партнёров было подано два иска в суд.



Исходя из первого искового заявления, Бекхэм и его партнёры планируют использовать 64 гектара городской земли для постройки футбольного комплекса. При этом ранее ими же в документах было обозначена площадь в 53 га для этих целей.



Другой иск посвящён вопросам, связанным с законами, требующими от Бекхэма и всех его деловых партнеров и лоббистов раскрытия их личностей.



В случае, если руководству «Интера» не удастся уладить все проблемы в ближайшее время, старт его клуба в MLS, запланированный на следующий сезон, может быть отложен на год.

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