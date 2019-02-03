«Рома» — «Милан»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 22-го тура итальянской Серии А. Встретятся «Рома» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ассистентами главного судьи выступят Чиро Карбоне и Алессандро Ло Чичеро. Резервным рефери на матч назначен Эудженио Аббаттиста.



«Рома» набрала 34 очка в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (35) располагается строчкой выше, на 4-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 60 очков в 22 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Рома» — «Милан» на «Чемпионате»