Неймар ножом порезал шины на машине одноклубника за его неудачную шутку

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар с помощью ножа порезал шины на автомобиле одноклубника Ренана Лоди. Как подчёркивает Actu Foot в соцсети Х (ранее Twitter) бразильский футболист сделал это в качестве мести за то, что левый защитник завязал в узел шнурки на его кроссовках.

Неймар ножом порезал шины одноклубнику:

Напомним, с октября минувшего года Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Ранее в СМИ появлялась информация, что процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается.

Бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.