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Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»

Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»
Футбол / РПЛ

В товарищеском матче «Краснодар» обыграл американский клуб «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча команд состоялась на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.

На 49-й минуте счёт открыл российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. В концовке товарищеского матча Сулейманов отправил второй мяч в ворота «Нью-Инглэнд Революшн».

«Краснодар» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе, на одно очко отставая от лидирующего в первенстве петербургского «Зенита». В первом матче после зимнего перерыва «быкам» предстоит встретиться с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта.

Товарищеские матчи (клубы)
03 февраля 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
2:0
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо, США
1:0 – Сулейманов – 49, 2:0 – Сулейманов – 77
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