Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СПАЛ — «Торино». 03 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Азар: Игуаин невероятно действует в штрафной площади, он забьёт много голов

Азар: Игуаин невероятно действует в штрафной площади, он забьёт много голов
Футбол / Англия

Полузащитник «Челси» Эден Азар оценил игру партнёра по атаке — Гонсало Игуаина. В матче 25-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» Азар и Игуаин забили по два мяча, а лондонский клуб одержал победу с разгромным счётом — 5:0.

«Гонсало — большой форвард. Он не такой «таргетмен», как Жиру, но может прекрасно прикрыть мяч или сыграть в одно касание. Он невероятно действует в штрафной площади, он умён. Думаю, он забьёт много голов», — цитирует Азара Sky Sports.

Напомним, 31-летний Игуаин присоединился к «Челси» на правах аренды. Его контракт принадлежит туринскому «Ювентусу», однако первую половину сезона он выступал в «Милане». За «Челси» аргентинец провёл уже три матча, и на его счету два забитых мяча.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент