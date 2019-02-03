Азар: Игуаин невероятно действует в штрафной площади, он забьёт много голов

Полузащитник «Челси» Эден Азар оценил игру партнёра по атаке — Гонсало Игуаина. В матче 25-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» Азар и Игуаин забили по два мяча, а лондонский клуб одержал победу с разгромным счётом — 5:0.



«Гонсало — большой форвард. Он не такой «таргетмен», как Жиру, но может прекрасно прикрыть мяч или сыграть в одно касание. Он невероятно действует в штрафной площади, он умён. Думаю, он забьёт много голов», — цитирует Азара Sky Sports.



Напомним, 31-летний Игуаин присоединился к «Челси» на правах аренды. Его контракт принадлежит туринскому «Ювентусу», однако первую половину сезона он выступал в «Милане». За «Челси» аргентинец провёл уже три матча, и на его счету два забитых мяча.