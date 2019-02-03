«Торино» не смог обыграть СПАЛ в гостевом матче Серии А

В матче 22-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал «Торино». Встреча команд состоялась на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершилась со счётом 0:0.



На 65-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику туринской команды Николя Н'Кулу, после чего «Торино» остался в меньшинстве.



«Торино» набрал 31 очко и поднялся на 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (22) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 60 очков в 22 матчах.



В следующем туре «Торино» примет на домашнем стадионе «Удинезе» 10 февраля, а СПАЛ в тот же день сыграет на выезде с «Аталантой» из Бергамо.