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«Торино» не смог обыграть СПАЛ в гостевом матче Серии А

«Торино» не смог обыграть СПАЛ в гостевом матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 22-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал «Торино». Встреча команд состоялась на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершилась со счётом 0:0.

На 65-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику туринской команды Николя Н'Кулу, после чего «Торино» остался в меньшинстве.

«Торино» набрал 31 очко и поднялся на 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (22) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 60 очков в 22 матчах.

В следующем туре «Торино» примет на домашнем стадионе «Удинезе» 10 февраля, а СПАЛ в тот же день сыграет на выезде с «Аталантой» из Бергамо.

Италия - Серия А. 22-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 14:30 МСК
СПАЛ
Феррара
0:0
Торино
Турин
Удаления: нет – Н'Кулу, 65
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