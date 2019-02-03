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Магуайр: после чемпионата мира каждую мою ошибку обсуждают ещё больше

Магуайр: после чемпионата мира каждую мою ошибку обсуждают ещё больше
Футбол / Англия

Защитник «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайр рассказал, как изменилась его жизнь после чемпионата мира 2018 года, на котором англичане заняли четвёртое место.

«После чемпионата мира я старался сделать так, чтобы всё осталось прежним. Но меня стали намного больше узнавать, чаще просить автограф. Это было приятно.

Меня здорово встретили, когда я вернулся в команду. Все болельщики говорили мне, что отлично провели лето. И это было важнее всего. Мы хотели, чтобы страна гордилась нами. Я думаю, что нам это удалось. Надеюсь, что сборная сможет что-нибудь выиграть.

В то же время ощущается и большее давление. Люди видят, как ты играешь на чемпионате мира. И они рассчитывают, что ты будешь и дальше демонстрировать футбол высокого уровня. Теперь каждая ошибка гораздо активнее обсуждается», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

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