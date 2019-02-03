«Монпелье» сыграл вничью с «Нимом» в матче чемпионата Франции

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Ним» принимал «Монпелье». Встреча прошла в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал защитник «Нима» Лоик Ландре, отличившийся на 2-й минуте после передачи хавбека Тежи Саванье. В середине второго тайма нападающий «Монпелье» Анди Делорт сравнял счёт, голевой пас отдал форвард Гаэтан Лаборде.

«Монпелье», набрав 36 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ним» (30) — 11-е.

В 24-м туре «Ним» на выезде 9 февраля сыграет с «Нантом», а «Монпелье» на следующий день дома встретится с «Монако».

Сегодня, 3 февраля, в рамках 23-го тура французского первенства «ПСЖ» проведёт матч с «Лионом». Игра состоится в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и начнётся в 23:00 мск.