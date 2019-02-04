Агуэро вышел на 2-е место по количеству хет-триков в АПЛ, обойдя Фаулера

«Манчестер Сити» в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Арсеналу». Встреча, проходившая на «Этихаде», закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал аргентинский форвард «Сити» Серхио Агуэро, который оформил 10-й хет-трик за карьеру в АПЛ. Таким образом, он обогнал Робби Фаулера и единолично вышел на 2-е место в истории лиги по этому показателю, до повторения рекорда Алана Ширера остался один хет-трик.

После этой победы «Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Ливерпулю». «Горожане» с 59 очками занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на два очка. Лидер чемпионата Англии в 25-м туре сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Этот матч состоится 4 февраля. «Арсенал» с 47 очками — на шестой позиции.