Алдонин: Головин на правильном пути, голы помогут ему обрести уверенность

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1). Напомним, российский футболист стал автором первого гола монегасков в этой встрече.

«Думаю, что можно говорить не о процессе адаптации Головина, а о том, что намечается выход из кризиса всей команды «Монако». Команда была на дне турнирной таблицы, имела больше количество травмированных, плюс смена тренера неблаготворно повлияла на игру команды и результат. А голы Головина помогут обрести уверенность самому Саше. Он забивает второй матч подряд и это говорит о том, что он на правильном пути.

Причём он мог забить и не один мяч – было попадание в штангу. Да и вообще он активно вёл игру в атаке. Очень бы хотелось, чтобы «Монако» вышло из своего кризиса. Как сказал Жардим: у нас начался мини турнир, состоящий из шестнадцати матчей. Если бы ситуация нормализовалась, мы бы увидели другую игру Головина. Это футболист высокого уровня», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

«Монако» прервал серию без побед в Лиге 1 из шести матчей. Команда Леонарду Жардима поднялась с 19-го места в турнирной таблице чемпионата на 18-е. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Монпелье». Встреча состоится 10 февраля на стадионе «Стад де ла Моссон» и начнётся в 17:00 мск.