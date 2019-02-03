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Головин — братьям Кокориным: Саша и Кирилл, мы с вами

Фото: Soccrates Images/Getty Images
Головин — братьям Кокориным: Саша и Кирилл, мы с вами
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, которые сейчас находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

Головин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой присутствуют братья Кокорины, и сопроводил её хештегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой и #СашаКириллМысВами.

Фото в поддержку братьев Кокориных
Фото в поддержку братьев Кокориных
Фото: страница Александра Головина в «Инстаграме»

Братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве. Всех четверых должны выпустить на свободу 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено 6 февраля.

Напомним, «Зенит» включил Кокорина в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

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