Хет-трик Финнбогасона – в видеообзоре победы «Аугсбурга» над «Майнцем»

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал «Майнц». Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором всех голов стал 30-летний исландский нападающий «Аугсбурга» Альфред Финнбогасон, оформивший хет-трик.

В другой встрече 20-го тура Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Фрайбург». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Фрайбурга» Яник Хаберер, отличившийся на 4-й минуте. Защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа в середине второго тайма сравнял счёт, а спустя восемь минут хавбек Даниэль Дидави вывел хозяев вперёд. Ничью гостям принёс нападающий Флориан Нидерлехнер, забив на 94-й минуте.

Посмотреть видеообзор матчей можно на «Чемпионате».