Т. Силва: «ПСЖ» расслабился в игре с «Лионом», но против «МЮ» выложится на 110%

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва оценил игру команды в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (1:2), а также выразил уверенность, что парижане покажут максимальную самоотдачу в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Мы здорово вошли в игру, создали множество моментов, но после этого немного расслабились. Это очень плохо. Матч с «Манчестер Юнайтед» будет серьёзным противостоянием, и ради победы мы выложимся на 110%», — приводит слова Силвы L’Equipe.



Первый матч «Манчестер Юнайтед» с «ПСЖ» состоится в Манчестере 12 февраля. Ответная встреча пройдёт в Париже 6 марта. С полным расписанием матчей 1/8 финала Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

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