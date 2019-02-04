Бен-Арфа через суд потребовал у «ПСЖ» € 8 млн

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Атем Бен-Арфа, в настоящий момент защищающий цвета «Ренна», подал иск в суд на парижский клуб, сообщает RMC.



По информации издания, 31-летний футболист считает, что парижане должны выплатить ему сумму в € 7-8 млн. Бен-Арфа направил в суд материал на 50 страниц, в котором изложил суть претензии к «ПСЖ». По мнению хавбека, клуб нанёс ущерб его карьере, когда отстранил его от работы с командой во второй половине сезона-2017/18.



Бен-Арфа выступал за «ПСЖ» с 2016 по 2018 год, не проведя в прошлом сезоне ни одного матча за клуб. В прошлом году игрок перебрался в «Ренн» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Атем принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

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