Сарри: Жоржиньо сложно играть, когда партнёры не двигаются без мяча

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри объяснил, почему полузащитник Жоржиньо показывал невразумительную игру в последних матчах.



«Жоржиньо прекрасно сыграл с «Хаддерсфилдом». Ему необходимо, чтобы партнёры двигались без мяча, потому что он привык играть в одно касание. Когда никто не предлагает себя, очень сложно играть таким образом.



В первые 25-30 минут команда играла здорово, футболисты перемещались по полю без мяча, и, думаю, это облегчило работу Жоржиньо. Мы играли в свой футбол, передавая мяч быстро, очень здорово», — цитирует Сарри Mirror.



Жоржиньо, как и Сарри, перешёл в «Челси» минувшим летом из «Наполи». В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил 1 гол.

«Челси» — безумно противоречивая команда. Даже 5:0 не убедили Азар и Игуаин порвали аутсайдера, но работы ещё полно.