Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Сарри: Жоржиньо сложно играть, когда партнёры не двигаются без мяча

Сарри: Жоржиньо сложно играть, когда партнёры не двигаются без мяча
Футбол / Англия

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри объяснил, почему полузащитник Жоржиньо показывал невразумительную игру в последних матчах.

«Жоржиньо прекрасно сыграл с «Хаддерсфилдом». Ему необходимо, чтобы партнёры двигались без мяча, потому что он привык играть в одно касание. Когда никто не предлагает себя, очень сложно играть таким образом.

В первые 25-30 минут команда играла здорово, футболисты перемещались по полю без мяча, и, думаю, это облегчило работу Жоржиньо. Мы играли в свой футбол, передавая мяч быстро, очень здорово», — цитирует Сарри Mirror.

Жоржиньо, как и Сарри, перешёл в «Челси» минувшим летом из «Наполи». В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил 1 гол.

«Челси» — безумно противоречивая команда. Даже 5:0 не убедили
Азар и Игуаин порвали аутсайдера, но работы ещё полно.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент