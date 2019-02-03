«Челси» — безумно противоречивая команда. Даже 5:0 не убедили

Пожалуй, отреагировать на унизительное поражение от «Борнмута» ещё лучше было просто невозможно. «Челси» победил, и победил так, чтобы ответить на всю критику, которая вылилась на команду в последние недели.



Такой нужный тренеру Гонсало Игуаин оформил дубль. Эден Азар тоже забил два гола несмотря на конфликт, который никто не скрывал. Н’Голо Канте, из которого Маурицио Сарри упорно делает кого угодно, только не опорника, отдал две голевые передачи. Вся команда показала характер и мощно отреагировала на поражение. Значит, всё в порядке? Разгром от «Борнмута» — разовый эпизод?

Нет. Не всё в порядке. «Челси» остаётся безумно противоречивой командой с огромным потенциалом роста, но и огромным риском развала. Рассмотрим, в чём противоречия.



Для начала, давно известные вводные данные, на случай, если вы уже их забыли, и испытываете искушение назвать Сарри «физруком». Главный приверженец атакующего позиционного футбола в Италии ставит сложную игру с высокой степенью автоматизма. В первую очередь – в прессинге, но и в игре с мячом тоже. Например, в организации перегрузов на левом фланге и последующим рывком за спину защитнику на противоположном фланге. Кроме того, от многих игроков требуется новое прочтение их функций на поле. Это подход, который требует времени. Летом мы об этом предупреждали.

Сарри проиграл первый трофей в Англии. Это нормально «Челси» пока не готов к сезону. И не должен быть готов.

Давид Луис летом рассказывал, что после тренировок Антонио Конте, где защиты учили играть строго по соперникам и не смотреть на мяч, с приходом Сарри всё изменилось: теперь защита отрабатывает движение по мячу, а не по сопернику. Это сложная трансформация. Эден Азар жаловался, что ему неудобно играть ложную девятку, и был совершенно прав. Но Сарри нужен на этой позиции футболист, который не будет привязан к штрафной, потому что именно такой подвижный форвард делает его систему эффективной. И тоже прав.

Почему результаты ухудшились?

Два фактора: класс игроков «Челси», а также то, что команда радикально изменилась по сравнению с прошлым сезоном, помогли команде отлично начать чемпионат. Готовиться к «Челси» было сложно, команда долгое время оставалась сюрпризом. Постепенно её раскусили.



Ключ к разрушению системы – Жоржиньо. Он не только важнейший игрок в команде, который ведёт всю игру, но ещё и единственный игрок, у которого вообще нет дублёра – даже формального. В итоге, Жоржиньо играет без пауз. Впервые он остался в запасе в матче АПЛ в 15 туре: вместо него вышел Сеск Фабрегас, «Челси» проиграл «Вулверхэмптону».

Маурицио Сарри , Матео Ковачич и Маркос Алонсо Фото: Visionhaus/Getty Images

Ещё одно слабое звено: Давид Луис. Бразилец постоянно в основе из-за первого паса, но под постоянным прессингом ошибается, и эти ошибки уже стоили команде голов и очков. Канте и Азар даже на новых позициях способны приносить пользу, но всё-таки оба лучше играют на родных позициях. Ассиметричная структура атаки даёт Маркосу Алонсо много свободы в атаке, и испанец начал злоупотреблять ей, иногда забывая вовремя вернуться. Без фирменных рывков вингеров, которые ждут кросс на линии офсайда (у Сарри просто нет вингеров, которые привыкли так играть) атаки «Челси» теряют остроту, остаётся контроль мяча ради контроля.

Понадобилось время, чтобы все эти проблемы вскрылись, и тут оказалось, что против «Челси» можно играть. Компактный низкий блок и персональная работа форвардов по Жоржиньо – отличный план. «Арсенал» в первом тайме закрыл полузащитника так, что он касался мяча реже половины команды. В ноябрьском матче с «Тоттенхэмом» Жоржиньо сделал меньше пасов, чем Канте. У «Челси» начались проблемы. К чему они привели, стало ясно в гостях у «Борнмута» (к этому матчу мы вернёмсяс). Что делать?

Как «Челси» может стать сильнее?

У клуба есть три основных способа добиться прогресса, не меняя тренера. 1.Команда со временем реализует тренерскую концепцию на более высоком уровне – прогресс должен достигаться практикой. 2. Тренеру покупают новых игроков, которые отвечают его видению игры и могут реализовать его идеи лучше, чем текущий состав. 3. Тренер меняет стиль игры, чтобы сделать команду более непредсказуемой, либо чтобы новый стиль больше подходил составу. Что из этого сделал «Челси»?

Начнём с самого простого. Сарри не меняет свою концепцию. Он не раз говорил, что верит в свои идеи. Да, вам может не нравится, чтоб ради реализации этих идей Канте играет не в опорной зоне, а Азар – не на левом фланге атаки, но таков Сарри, и руководство «Челси» точно знало об этом, когда подписывало с ним контракт. Вряд ли Сарри смог бы ставить другой футбол, даже если бы захотел – именно его видение системы 4-3-3 с распасовщиком перед обороной и высоким прессингом сделало его знаменитостью. Зачем ему отказываться от того, что он лучше всего умеет?



Переходим к новым игрокам. Покупка Игуаина – явный компромисс между клубом и тренером. Сомнения в покупке между строк читались в комментариях директора клуба Марины Грановской: «Это игрок, которого хочет тренер, ранее они продуктивно работали вместе. Это была сложная сделка, но мы ради, что смогли её осуществить». На этом всё закончилось. Критически необходимый дублёр Жоржиньо не появился. Вингер, который играет в другом стиле, чем Виллиан (не возвращается за мячом в глубину, а ждёт пас на линии офсайда), не появился. Кстати, сам Сарри в январе говорил, что ему не хватает двух игроков. Несмотря на трансфер Игуаина, заметно, что руководство не доверяет Сарри и не спешит подстраивать состав под его футбол.

Остаётся самый сложный вариант. Команда должна стать лучше в рамках системы Сарри. Скажем честно, от тренера, который учит своих футболистов и известен уникальной концепцией игры, а не титулами, логично ждать именно этого. Что пошло не так?

Культурные различия

Сарри приехал из страны, в которой существует культ тренеров. И он сам – воплощение итальянского стиля. Тактик, интроверт, провинциал, который за 60 лет жизни никогда не работал за пределами родной страны. Он неаполитанец, у уроженцев этого города очень развит региональный патриотизм. Но даже в «Наполи», когда пришёл тренировать из «Эмполи», он поначалу встретил недоверие. Понадобилось время, чтобы понять, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис полностью доверяют этому странному человеку, не футболисту, бывшему банкиру, который курит и пьёт кофе большую часть тренировок. А ведь в том «Наполи» не было звёзд калибра Азара. Это была провинциальная команда. Игроки приняли идеи Сарри и стали лучше, «Наполи» навязал «Ювентусу» борьбу за скудетто и побил собственный рекорд по набранным очкам за сезон. И отправился в Лондон – тем же интровертом, курильщиком и тактиком. А ещё, болезненно честным человеком. В Италии у Сарри дважды были неприятности: когда он назвал Роберто Манчини «гомиком» и когда сказал журналистке «вы молодая и красивая, только поэтому я не скажу вам пойти в жопу». Оба раза в итоге пришлось извиняться.

Роберто Манчини и Маурицио Сарри Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В Неаполе честность помогла Сарри сделать Игуаина топ-форвардом. Аргентинец потом рассказывал, что у них был жёсткий разговор. Разговор закончился тем, что Гонсало сел на диету, поменял отношение к тренировкам и забил 36 голов за сезон.



В Англии Сарри так же честен. Поэтому, через полгода работы он не скрывает, что его беспокоит профессионализм игроков. После бесплодных разговоров в раздевалке он выходит к журналистам и честно говорит, что не смог достучаться до команды. Для Англии это шок: когда Жозе Моуринью стал публично критиковать своих игроков, это стало сигналом того, что он не контролирует ситуацию.



В Англии Сарри обучает своим идеям не провинциальных молодых игроков, а звёзд, которые за последние четыре года выиграли два чемпионата. Состоявшихся игроков у которых богатый опыт того, как указывать тренерам их место. Команду, которая недавно отделалась от самого великого тренера в истории «Челси», а в прошлом сезоне отделалась от тренера, который привёл её к победе в АПЛ. Вот этих парней Сарри переучивает игре и говорит им, как теперь надо открываться. Сарри, который сам ничего не выиграл, даже в Италии. И который не пользуется полной поддержкой руководства клуба. Какие шансы, что у него получится?

Что дальше?

Шансы есть. Индивидуальный класс «Челси» очень высок, для опытных и талантливых игроков сложные требования тренера не должны быть потрясением. Да и мы все видели, как быстро «Челси» начал схватывать, чего хочет Сарри. 12 матчей без поражений на старте сезона могли в этом убедить. Проблемы начинаются тогда, когда начинаются трудности. Как сказал сам тренер: футболисты «перестают играть командно, когда сталкиваются с трудностями». Сарри не устраивает реакция в ситуациях, когда игра выходит из-под контроля. Команда перестает выполнять его требования.



Очевидно, его идеи прижились ещё не так хорошо, чтобы игроки выполняли установку автоматически. В стрессовых ситуациях они «переходят на индивидуальную игру» )ещё одно выражение Сарри). Не хватает запаса прочности. Образцовый пример – матч с «Борнмутом». Хозяева добротно защищались: играли низким блоком, выключили Жоржиньо, даже выключили Луиса, переведя игру в пас на Рюдигера и Канте. У «Челси» не шло, но вместо того, чтобы продолжать делать то же самое и, возможно, вымучить



победу, либо как минимум сохранить ничью, «Челси» после перерыва развалился. Исчезла структура атак с треугольниками на полуфлангах: Эмерсон, Ковачичи и Азар были каждый сам по себе, Аспиликуэта, Канте и Педро – каждый сам по себе. Качество брака у креативных игроков зашкаливало: у Азара 74% точных пасов, у Жоржиньо 83% (худший для него результат в сезоне), у Луиса 77%.

Первый матч Игуаина в АПЛ – кошмар. «Челси» получил 0:4 от «Борнмута» У Игуаина ноль ударов по воротам и ноль пасов под удар.

После этого матча Сарри сказал мощную речь о мотивации. Принял вину на себя («Это моя вина, ведь это я не могу их мотивировать»), но и сказал, что «с таким отношением к делу не стоит играть на таком уровне»). И опять раскритиковал Азара за индивидуализм. Напомню, в январе Азар уже ответил журналистам, спросившим его о реакции на критику тренера: «Мне всё равно. Тренер может говорить, что угодно, я просто играю в свой футбол».

«Сарри, иди сюда!». У тренера «Челси» проблемы Такими темпами скоро заговорят про пятку Игуаина.

И вот теперь «Хаддерсфилд». 5:0, дубль Азара, все счастливы. Дело лишь в том, что «Хаддерсфилд» никак не противоречит проблеме, озвученной тренером: что команда разваливается, если что-то идёт не по плану, а игра выходит из-под контроля. Матч с «Хаддерсфилдом» с первых минут был у «Челси» под контролем. Добавим, что гости настолько плохо подготовились к матчу, что даже не пытались накрывать Жоржиньо (83 паса за 70 минут, много даже для него) и оказались не готовы к тому, что Игуаин активно перемещается за пределами штрафной. Более того, «Хаддерсфилд» зачем-то пытался разыгрывать мяч на своей половине поля низом. Отличный подарок для «Челси», и команда им воспользовалась: половина из 46 перехватов и попыток отбора на чужой половине поля. То есть команда совершенно не пыталась давить на слабые места «Челси». Такого соперника «Челси» порвал.



Этого может не хватить, чтобы зацепиться за зону Лиги чемпионов. Но трансфер Игуаина – действительно отличная новость для Сарри. Два гола Игуаина – два наглядных примера, зачем Сарри был нужен именно он. Первый гол: оцените движение перед ударом. Гонсало делает движение от ворот вместе с защитниками, тут же разворачивается и бежит обратно, показывая, куда ему нужен пас на ход. Бьёт с острого угла. Мората так не забивает, Жиру так не двигается.

Второй гол: после перехвата Игуаин ближе всех к чужим воротам, но по ходу позиционной атаки оказывается на фланге, потом на полуфланге и ищет пространство между линиями, даже не приближаясь к штрафной, и находит пространство для дальнего удара. И снова: Мората такие удары не забивает, Жиру так не двигается.

Можно упрекать Сарри за то, что итальянец не нашёл компромисс между своей системой и умным и дисциплинированным Оливье Жиру, но это уже не имеет значения. Движение Игуаина – именно то, что нужно команде, чтобы мяч ходил между линиями с нужной скоростью. А два голевых паса Канте доказывают: если очень захотеть, можно даже из лучшего в мире опорника сделать неплохого атакующего полузащитника. Конфликт с Азаром тоже имеет шансы сойти на нет, потому что с приходом Игуаина Азар может вернуться на любимую позицию и заниматься любимым делом: поиском зон в паре с мобильным форвардом.



Тактически команда больше подходит тренеру. Но, как сказал Сарри, «если у игроков нет мотивации, с ними бессмысленно говорить о тактике». Результат матча с «Хаддерсфилдом» не вызвал у Маурицио восторга. «Надеюсь, в будущем нам не понадобится проигрывать матчи, чтобы обрести мотивацию», — так он прокомментировал победу. Остроумная шутка, вот только это не шутка. А то, от чего зависит итоговое место «Челси» в конце сезона.



Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».