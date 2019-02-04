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«Рубин» договорился с Кудряшовым о мировом соглашении

«Рубин» договорился с Кудряшовым о мировом соглашении
Футбол / РПЛ

«Рубин» достиг договорённости с защитником Фёдором Кудряшовым о заключении мирового соглашения, сообщает «Бизнес online».

Ранее футболист подал на клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате, на основании чего расторг контракт с «Рубином» и перешёл в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Клуб выплатил футболисту значительную часть долга, а остаток выплатит в срок, о котором договорился с игроком. Кудряшов пошёл навстречу клубу, у которого существуют финансовые проблемы, и забрал своё заявление из РФС, чтобы «Рубин» не получил санкцию в виде запрета на регистрацию новичков.

В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

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