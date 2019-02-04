«Динамо» отсудило у своего бывшего полузащитника Челидзе € 3 тыс.

Бывшего полузащитника московского «Динамо» Георгия Челидзе обязали выплатить бело-голубым € 3 тыс., а также 5500 рублей за пользование деньгами, сообщает телеграм-канал «Мутко против». В настоящее время 19-летний игрок выступает за клуб второго бельгийского дивизиона «Тюбиз».



Челидзе играл за дублирующий состав московской команды, которую покинул летом прошлого года, когда заключил контракт с бельгийским клубом. После этого «Динамо» в суде добилось, чтобы футболист выплатил клубу требуемую сумму.



В составе молодёжной сборной России (U18) хавбек провёл 11 матчей и забил два мяча. После 17 туров подопечные Дмитрия Хохлова занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 12-е место, набрав 20 очков.