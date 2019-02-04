Манчини: Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии, возраст не имеет значения

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла заслужил вызов в национальную команду. Напомним, сборная Италии проводит тренировочный сбор с 4 по 5 февраля.



«Цели сборной Италии на 2019 год? Необходимо выиграть все предстоящие матчи, а также вернуться на высокие места мировых рейтингов. Балотелли? Мы никого не упускаем из виду. Марио прекрасно знает, что вызов в сборную зависит от него, а не от меня. Пока он мало играет, но если преуспеет в следующие два месяца, то, возможно, сможет вернуться в национальную команду.



Квальярелла? Он заслужил вызов в сборную, его возраст не имеет значения. Есть также Кутроне, который является будущим сборной», — приводит слова Манчини Football Italia.



В нынешнем сезоне Квальярелла принял участие в 21 матче за «Сампдорию» в итальянской Серии А, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

Манчини вызвал в сборную Италии 36-летнего Квальяреллу